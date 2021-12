Juventus | Allegri su Arthur | «Grande professionista | fa sempre la sua parte»

Advertising

juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTV: - GiovaAlbanese : #Allegri alla vigilia di #JuveGenoa: '#Pellegrini e #Kulusevski saranno confermati, #Locatelli sta bene e giocherà… - juventusfc : Questa è l'ultima risposta di Allegri. A breve il report completo su - infoitsport : Juventus-Genoa, Allegri: 'L'ambiente è sereno. Pellegrini e Kulusevski titolari' - MondoBN : JUVENTUS-GENOA, Shevchenko: “La Juve è squadra d -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Allegri

Commenta per primo Nome suggestivo per la panchina della. Lo fa David Trezeguet , ex attaccante dei bianconeri, al programma argentino Presiòn Alta :...di un grande ex per il dopoLa formazione Come a Salerno, la formazione iniziale dellavedrà la presenza di Pellegrini e Kulusevski . "Dovrebbero giocare - dicein conferenza stampa - Così come dovrebbe essere ...«Ne abbiamo già steccate tre in casa allo Stadium. Domani contro il Genoa non possiamo più permetterci passi falsi». Alla ricerca della continuità (perduta) ...La Juventus di Allegri si allena alla vigilia del match di domani contro il Genoa. Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Locatelli, Bentancur; Kulusevski, Dybala, ...