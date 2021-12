Juve - Genoa, Allegri: 'Kulusevski, Pellegrini e Locatelli titolari' (Di sabato 4 dicembre 2021) TORINO - " La partita di domani? Dobbiamo tornare a vincere, anche perché in casa ne abbiamo già perse 3, contro un Genoa che viene da tre sconfitte e un pari, con il nuovo allenatore Shevchenko, che ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 4 dicembre 2021) TORINO - " La partita di domani? Dobbiamo tornare a vincere, anche perché in casa ne abbiamo già perse 3, contro unche viene da tre sconfitte e un pari, con il nuovo allenatore Shevchenko, che ...

