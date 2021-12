Jessica cucina etiope al GF Vip, Francesca e Manila sbottano: “Mi fa vomitare!” – VIDEO (Di sabato 4 dicembre 2021) Ogni occasione è buona per puntare il dito contro Jessica e Lulù Selassiè nella Casa del Grande Fratello Vip. Stasera la sorella maggiore ha cucinato la tradizionale cucina etiope, su indicazione del GF, scatenando l’ira di Francesca Cipriani e Manila Nazzaro. Jessica cucina per tutti al GF Vip, Francesca e Manila sbottano “Poi mi dicono... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 4 dicembre 2021) Ogni occasione è buona per puntare il dito controe Lulù Selassiè nella Casa del Grande Fratello Vip. Stasera la sorella maggiore hato la tradizionale, su indicazione del GF, scatenando l’ira diCipriani eNazzaro.per tutti al GF Vip,“Poi mi dicono... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Jessica cucina etiope al GF Vip: Francesca e Manila: "Fa vomitare", Video Blog Tivvù Lo scontento per la cena La cena del sabato è sempre speciale e questa sera, in occasione della consueta festa, Jessica e Lulù hanno chiesto di poter preparare una tipica cena etiope per far provare ai loro coinquiline le pie ...

