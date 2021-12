Iva Zanicchi preoccupa i fan: le sue condizioni dopo il brutto incidente (Di sabato 4 dicembre 2021) brutto guaio per la celebre cantante emiliana che getta nella preoccupazione i suoi numerosi fan. Iva Zanicchi è infortunata ed è a rischio. Gli ultimi aggiornamenti. E’ nota, oltre che… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 4 dicembre 2021)guaio per la celebre cantante emiliana che getta nellazione i suoi numerosi fan. Ivaè infortunata ed è a rischio. Gli ultimi aggiornamenti. E’ nota, oltre che… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

MMastrantuono : RT @bubinoblog: 'La nostra adorata Iva Zanicchi ha avuto un piccolo incidente purtroppo. Questo non le permetterà di ballare sabato sera ma… - SMSNEWSOFFICIAL : Ottavo appuntamento su Rai 1 con “Ballando con le stelle”. Ballerini per una notte Iva Zanicchi e Gabriel Garko - UnDueTreBlog : Ballando con le stelle 16 – Ottava puntata del 4 dicembre 2021. Gabriel Garko e Iva Zanicchi ballerini per una no... - zazoomblog : Ballando con Le Stelle incidente per Iva Zanicchi: come sta? - #Ballando #Stelle #incidente #Zanicchi:… - Luca_zone : RT @NicoloC__: Iva Zanicchi ingaggiata come ballerina per una notte e manco a dirlo... TRAC ?? #BallandoConLeStelle medical drama ? https:… -