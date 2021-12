Iva Zanicchi è caduta, in un video social spiega: "Il piede fa molto male" (Di sabato 4 dicembre 2021) Nessuna frattura ma una brutta distorsione. Iva Zanicchi è apparsa sui social mostrandosi in un video sul lettino del medico con il piede fasciato. 'Ecco qua, sono scivolata e ho sbattuto il piede, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 4 dicembre 2021) Nessuna frattura ma una brutta distorsione. Ivaè apparsa suimostrandosi in unsul lettino del medico con ilfasciato. 'Ecco qua, sono scivolata e ho sbattuto il, ...

Advertising

361_magazine : Tanto spavento per l’artista #ivazanicchi - MMastrantuono : RT @bubinoblog: 'La nostra adorata Iva Zanicchi ha avuto un piccolo incidente purtroppo. Questo non le permetterà di ballare sabato sera ma… - SMSNEWSOFFICIAL : Ottavo appuntamento su Rai 1 con “Ballando con le stelle”. Ballerini per una notte Iva Zanicchi e Gabriel Garko - UnDueTreBlog : Ballando con le stelle 16 – Ottava puntata del 4 dicembre 2021. Gabriel Garko e Iva Zanicchi ballerini per una no... - zazoomblog : Ballando con Le Stelle incidente per Iva Zanicchi: come sta? - #Ballando #Stelle #incidente #Zanicchi:… -