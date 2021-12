Italiano si pronuncia sul futuro di Vlahovic: cessione a gennaio? (Di sabato 4 dicembre 2021) Nella conferenza stampa prima di Bologna e Fiorentina, Vincenzo Italiano ha parlato del futuro di Dusan Vlahovic. Il tecnico dei viola avrebbe detto sull’attaccante serbo: ”Se ho chiesto alla società di non cedere Vlahovic a gennaio per lottare per l’Europa tutti assieme fino all’ultimo? Al momento no, aspettiamo di terminare questo girone d’andata, concentratissimi nel fare più punti possibili, poi staremo a vedere, adesso l’unico pensiero è questo” Vincenzo Italiano, Fiorentina, Calciomercato Inoltre, avrebbe detto anche: ”Il Bologna è in salute e ha gli stessi nostri punti, sarà una gara importante per entrambe, noi cercheremo di interrompere la striscia negativa fuori casa per cercare di fare il salto di qualità” TI PUO’ INTERESSARE ANCHE: Florenzi accende il derby ... Leggi su rompipallone (Di sabato 4 dicembre 2021) Nella conferenza stampa prima di Bologna e Fiorentina, Vincenzoha parlato deldi Dusan. Il tecnico dei viola avrebbe detto sull’attaccante serbo: ”Se ho chiesto alla società di non cedereper lottare per l’Europa tutti assieme fino all’ultimo? Al momento no, aspettiamo di terminare questo girone d’andata, concentratissimi nel fare più punti possibili, poi staremo a vedere, adesso l’unico pensiero è questo” Vincenzo, Fiorentina, Calciomercato Inoltre, avrebbe detto anche: ”Il Bologna è in salute e ha gli stessi nostri punti, sarà una gara importante per entrambe, noi cercheremo di interrompere la striscia negativa fuori casa per cercare di fare il salto di qualità” TI PUO’ INTERESSARE ANCHE: Florenzi accende il derby ...

