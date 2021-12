Italiano: “Dobbiamo fare il salto di qualità in trasferta. Mercato? Non è il momento di parlarne ora” (Di sabato 4 dicembre 2021) Il lunch match di domani vede in campo Bologna e Fiorentina per il derby dell’Appennino. In casa viola, ha parlato in conferenza stampa Vincenzo Italiano. Queste le sue parole: “Il Bologna è una squadra che gioca bene e merita la classifica che ha. Noi Dobbiamo fare il salto di qualità in trasferta, sarò una partita molto importante per entrambe le squadre”. Sul Mercato: “Milenkovic? Un ragazzo non può fare una panchina che viene subito messo sul Mercato. Battute a parte, non ho mai pensato a quello che può accadere a gennaio, sono totalmente concentrato sul campionato. Non mi sono mai posto altri problemi. Con la Samp abbiamo vinto reagendo bene alla sconfitta di Empoli. Adesso vogliamo ottenere più punti possibili nelle prossime 4 ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 4 dicembre 2021) Il lunch match di domani vede in campo Bologna e Fiorentina per il derby dell’Appennino. In casa viola, ha parlato in conferenza stampa Vincenzo. Queste le sue parole: “Il Bologna è una squadra che gioca bene e merita la classifica che ha. Noiildiin, sarò una partita molto importante per entrambe le squadre”. Sul: “Milenkovic? Un ragazzo non puòuna panchina che viene subito messo sul. Battute a parte, non ho mai pensato a quello che può accadere a gennaio, sono totalmente concentrato sul campionato. Non mi sono mai posto altri problemi. Con la Samp abbiamo vinto reagendo bene alla sconfitta di Empoli. Adesso vogliamo ottenere più punti possibili nelle prossime 4 ...

