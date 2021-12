Italia viva perde pezzi. Lascia il senatore umbro Grimani che dice: “Torno a sinistra” (Di sabato 4 dicembre 2021) Lascia il partito di Matteo Renzi, Italia viva, il senatore Leonardo Grimani, che passa al gruppo Misto di Palazzo Madama. “Sentivo la necessità di pensare a una strategia più chiara. Va bene l’idea del centro riformista, del contenitore politico di chi non si riconosce nei populismi” su cui si muove Iv. “Ma io penso che serve però un inquadramento nel progressismo europeo, una scelta di campo diversa”, dice all’AdnKronos Grimani. Solo qualche mese fa – ricorda Umbria24 – era stato nominato coordinatore di Italia viva in Umbria per far sì che il partito si radicasse sul territorio, ma il senatore Leonardo Grimani ha annunciato oggi ai suoi compagni di viaggio l’addio alla forza politica fondata dall’ex ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 4 dicembre 2021)il partito di Matteo Renzi,, ilLeonardo, che passa al gruppo Misto di Palazzo Madama. “Sentivo la necessità di pensare a una strategia più chiara. Va bene l’idea del centro riformista, del contenitore politico di chi non si riconosce nei populismi” su cui si muove Iv. “Ma io penso che serve però un inquadramento nel progressismo europeo, una scelta di campo diversa”,all’AdnKronos. Solo qualche mese fa – ricorda Umbria24 – era stato nominato coordinatore diin Umbria per far sì che il partito si radicasse sul territorio, ma ilLeonardoha annunciato oggi ai suoi compagni di viaggio l’addio alla forza politica fondata dall’ex ...

