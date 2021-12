Italia: aumentano le emissioni di gas serra (Di sabato 4 dicembre 2021) In Italia crescono le emissioni di gas serra. Si evidenzia invece un calo delle emissioni di gas serra prodotti dal settore energetico. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)La questione climatica rimane centrale e di fondamentale importanza per il futuro del pianeta e, sotto questo punto di vista ogni Paese dovrà incidere in un tassello. Il dato negativo è però tangibile: le emissioni di gas serra stanno aumentando nel nostro paese – ad affermarlo è l’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). Fisiologicamente la nuova fase economica post pandemica ha portato le attività industriali ad aumentare le proprie produzioni. Questo sta causando, in modo progressivo un aumento delle emissioni. I gas ... Leggi su ck12 (Di sabato 4 dicembre 2021) Increscono ledi gas. Si evidenzia invece un calo delledi gasprodotti dal settore energetico. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)La questione climatica rimane centrale e di fondamentale importanza per il futuro del pianeta e, sotto questo punto di vista ogni Paese dovrà incidere in un tassello. Il dato negativo è però tangibile: ledi gasstanno aumentando nel nostro paese – ad affermarlo è l’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). Fisiologicamente la nuova fase economica post pandemica ha portato le attività industriali ad aumentare le proprie produzioni. Questo sta causando, in modo progressivo un aumento delle. I gas ...

Advertising

GaeDeRoberto : Stampa e media ripetono da giorni il mantra dell'Italia che vola. Intanto nel mondo reale aumentano tasse, bollette… - MundoNapoli : Covid-19: aumentano i casi in Italia - filidifumetto : RT @Giul_Granato: Mentre il dibattito politico sembra impantanato su sivax/novax, aumentano i prezzi e le bollette. La crisi, ancora una vo… - brazof666 : RT @Giul_Granato: Mentre il dibattito politico sembra impantanato su sivax/novax, aumentano i prezzi e le bollette. La crisi, ancora una vo… - Decl_x : RT @Leonardobecchet: Il solare termodinamico (specchi solari che aumentano potenza fotovoltaico) chiude in Italia ma è in sviluppo all'este… -