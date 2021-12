Iss, al momento confermati 9 casi Omicron in Italia (Di sabato 4 dicembre 2021) L’Iss conferma al momento 9 casi della variante Omicron in Italia. “Nella piattaforma ICoGen ci sono al momento 9 sequenze depositate per la variante Omicron: 7 del cluster relativo al paziente indice; 1 trovata in un paziente in provincia di Bolzano; 1 in un paziente in Veneto”, scrive l’Istituto superiore di Sanità su Twitter. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 4 dicembre 2021) L’Iss conferma aldella variantein. “Nella piattaforma ICoGen ci sono al9 sequenze depositate per la variante: 7 del cluster relativo al paziente indice; 1 trovata in un paziente in provincia di Bolzano; 1 in un paziente in Veneto”, scrive l’Istituto superiore di Sanità su Twitter.

