IPTV in Italia, arriva la batosta: indagati utenti e 500 mila euro di multa per i fornitori (Di sabato 4 dicembre 2021) Si avvia a conclusione l'indagine della Guardia di Finanza nel settore della pirateria audiovisiva sul web. Si avvia alla conclusione l'indagine, denominata "IPTV Special", svolta dal Nucleo di Polizia Economica-Finanziaria della Guardia di Finanza di Venezia nel settore della pirateria audiovisiva sul web, che aveva portato alla denuncia di oltre 70 persone ed alla scoperta di un giro di 65.000 abbonamenti pirata aventi ad oggetto le principali TV e piattaforme a pagamento, per un giro d'affari di oltre un milione di euro. Complessivamente, sono oltre 70 le persone denunciate, a fronte di un giro di 65mila abbonamenti pirata che ritrasmettevano a prezzi irrisori i contenuti delle pay tv, per un giro di affari complessivo di oltre un milione di euro.

