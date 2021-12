Inzaghi stupisce tutti | un big rischia la panchina contro la Romaa

Leggi su rompipallone

(Di sabato 4 dicembre 2021), tecnico dell’Inter, sta sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione in vista del big matchla Roma. Alle 18:00 i nerazzurri sfideranno i capitolini, per continuare la striscia positiva per la corsa scudetto. In attacco al fianco di Edin Dzeko dovrebbe esserci Lautaro Martinez, scelta però non così scontata. L’argentino, infatti, secondo alcune indiscrezioni, ieri durante l’allenamento sarebbe apparso molto stanco e in affanno, tanto da non completare l’intera seduta. Lautaro-Martinez-Inter Il Toro non vuole però rinunciare alla partita di stasera e cercherà ini modi di entrare tra gli 11 uomini che inizieranno la sfida. Allertato Correa che, nel caso, sostituirebbe l’attaccante, per lui che ha militato nella Lazio aria di derby.