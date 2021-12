Inzaghi | «Inter di qualità Abbiamo dato un segnale forte»

(Di sabato 4 dicembre 2021) Simone, allenatore dell’, ha parlato al termine del match vinto contro la Roma: le sue dichiarazioni Simone, allenatore dell’, ha parlato al termine del match vinto contro la Roma. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. MESSAGGIO – «fatto una grandissima partita dando un. Non era la prima partita giocata bene, siamo riusciti a vincere in casa di una squadra che non aveva praticamente mai perso». PARTITA – «Ho la fortuna di allenare giocatori importanti, ho fatto partite in grandissima emergenza e nessuno se ne è accorto, questo è un grandeper me, penso a giocatori come D’Ambrosio che ha fatto molto bene. Anche la Roma aveva delle assenze, purtroppo giocando così tanto capita. Ora ...

Non gliene capitano molti, anche perché sullo 0 - 3 l'inizia a gestire). Dzeko 7: È la sua notte elo manda in campo dall'inizio. Il ritmo e il pressing sono da rivedere, ma continua a ...La botta è forte, anche se dopo il fischio finale José Mourinho va a salutare Simonecercando di mantenere un minimo sindacale di sorriso. La botta è forte nell'ampiezza del ... 'L'è più ...Dopo aver vinto per 3-0 in casa della Roma, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Dazn. Tanti i complimenti per l'allenatore nerazzurro che a una domanda sul ...Così, Simone Inzaghi ha commentato ai microfoni di Dazn la vittoria dell'Inter in casa della Roma. Le parole di Simone Inzaghi Il tecnico nerazzurro ha poi aggiunto: “Gli infortuni vanno messi in ...