Inter, D'Ambrosio: «La Roma ha individualità importanti, ma…» (Di sabato 4 dicembre 2021) Il difensore dell'Inter D'Ambrosio ha parlato prima della partita contro la Roma Danilo D'Ambrosio ha parlato nel pre partita di Roma-Inter: queste le dichiarazioni del difensore nerazzurro a Inter Tv. PRE PARTITA – «Sarà difficile perché la Roma ha individualità importanti. Noi sappiamo la nostra forza e vogliamo. Ogni partita ha una storia particolare, non pensiamo a quella precedente o futura. Tutte le nostre forze sono impegnate nel fare bene oggi». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL'Inter SU Inter NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

