Inps | nuova carta per i disabili | ecco a cosa servirà

Leggi su consumatore

(Di sabato 4 dicembre 2021), dal 2022 arriva laty Card:come funzionerà laper ihe permetterà di accedere a tutti i servizi dedicati Grande novità in arrivo per i. Presentata ladei, oty card dal ministro per letà Stefani, dal direttore Sviluppo dell’Istituto Poligrafico e Zecca di Stato Stefano Imperatori e L'articolo proviene da Consumatore.com.