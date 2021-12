Infortunio Pellegri, le condizioni dell’attaccante del Milan (Di sabato 4 dicembre 2021) Infortunio Pellegri, brutte notizie per Stefano Pioli che perde il giovane attaccante. Le ultime sulle condizioni del classe 2001 Brutte notizie in casa Milan sul fronte Pellegri. L’attaccante classe 2001 arrivato dal Monaco ha costretto Stefano Pioli al cambio, per un Infortunio che a primo avviso sembrerebbe di natura muscolare. Al suo posto Stefano Pioli sceglie di schierare Rade Krunic, con Leao spostato nel ruolo di centravanti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 dicembre 2021), brutte notizie per Stefano Pioli che perde il giovane attaccante. Le ultime sulledel classe 2001 Brutte notizie in casasul fronte. L’attaccante classe 2001 arrivato dal Monaco ha costretto Stefano Pioli al cambio, per unche a primo avviso sembrerebbe di natura muscolare. Al suo posto Stefano Pioli sceglie di schierare Rade Krunic, con Leao spostato nel ruolo di centravanti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

AntoVitiello : Non proprio fortunato #Pellegri, esce per infortunio dopo 15 minuti alla sua prima partita da titolare - GIUSPEDU : RT @AntoVitiello: Non proprio fortunato #Pellegri, esce per infortunio dopo 15 minuti alla sua prima partita da titolare - acmilanmovement : Bel Milan. Uniche note positive: - Il solito spreco negli ultimi metri - L'infortunio di Pellegri che rende Ibra l'… - serieAnews_com : ?? #MilanSalernitana, #Pellegri costretto a uscire dal campo al 15' per infortunio - Drezzimovic : Note positive: -Partita sotto controllo senza grandi sforzi -Bene Kessie', Florenzi e ci metto anche Rade (vero e… -