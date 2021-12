Infortunio Pellegri: il rossonero fuori dopo 15 minuti (Di sabato 4 dicembre 2021) Non terminano le sciagure in casa Milan. dopo il gravissimo Infortunio di Kjaer, è stato il turno di Pellegri. Un quarto d’ora. Tanto è durato il suo ritorno dal primo minuto in Serie A dopo 4 anni. La punta rossonera è uscita per un problema muscolare dopo appena 15 minuti nella sfida con la Salernitana, ancora in corso. dopo un bello scatto palla al piede, l’attaccante si è accasciato a terra, chiedendo immediatamente il cambio. Complicato ora il lavoro di Pioli che, con anche Giroud fuori per Infortunio, preferisce far entrare Krunic. Tenendo così al riposo Ibra, preservandolo per la importantissima partita contro il Liverpool in Champions. Si aspettano ora gli esami per capire l’entità dell’Infortunio di ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 4 dicembre 2021) Non terminano le sciagure in casa Milan.il gravissimodi Kjaer, è stato il turno di. Un quarto d’ora. Tanto è durato il suo ritorno dal primo minuto in Serie A4 anni. La punta rossonera è uscita per un problema muscolareappena 15nella sfida con la Salernitana, ancora in corso.un bello scatto palla al piede, l’attaccante si è accasciato a terra, chiedendo immediatamente il cambio. Complicato ora il lavoro di Pioli che, con anche Giroudper, preferisce far entrare Krunic. Tenendo così al riposo Ibra, preservandolo per la importantissima partita contro il Liverpool in Champions. Si aspettano ora gli esami per capire l’entità dell’di ...

