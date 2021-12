Infortunio Correa, le condizioni dell’attaccante dell’Inter (Di sabato 4 dicembre 2021) Infortunio Correa, l’Inter perde l’attaccante argentino per un problema fisico. Le ultimissime sulle sue condizioni Brutte notizie per l’Inter. Joaquin Correa ha dovuto abbandonare il terreno di gioco in Roma-Inter per un Infortunio muscolare. Nel tentativo di dribblare Smalling, il Tucu ha sentito tirare dietro la coscia destra e ha chiesto immediatamente il cambio. Una volta tornato in panchina l’argentino era quasi in lacrime e ha confidato allo staff medico nerazzurro di aver sentito quasi uno strappo. Nulla di buono per Simone Inzaghi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 dicembre 2021), l’Inter perde l’attaccante argentino per un problema fisico. Le ultimissime sulle sueBrutte notizie per l’Inter. Joaquinha dovuto abbandonare il terreno di gioco in Roma-Inter per unmuscolare. Nel tentativo di dribblare Smalling, il Tucu ha sentito tirare dietro la coscia destra e ha chiesto immediatamente il cambio. Una volta tornato in panchina l’argentino era quasi in lacrime e ha confidato allo staff medico nerazzurro di aver sentito quasi uno strappo. Nulla di buono per Simone Inzaghi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

