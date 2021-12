Indonesia | eruzione vulcano Semeru | migliaia gli evacuati

Advertising

andreabettini : Immagini spaventose dall'Indonesia, dove è iniziata una violentissima eruzione del vulcano #Semeru - Loopz30 : RT @DanieleDann1: ?? #Indonesia: Violenta eruzione del vulcano #Semeru: finora sono stati segnalati 1 morto e 41 persone ustionate. @Emergen… - Informa_re : RT @LucaSebastiani_: Spaventosa eruzione del vulcano #Semeru, in Indonesia. ???? - TeoloMassimo : RT @DanieleDann1: ?? #Indonesia: Violenta eruzione del vulcano #Semeru: finora sono stati segnalati 1 morto e 41 persone ustionate. @Emergen… - DanieleDann1 : ?? #Indonesia: Violenta eruzione del vulcano #Semeru: finora sono stati segnalati 1 morto e 41 persone ustionate.… -

In Indonesia, sull'isola di Giava, l'eruzione di un vulcano sta mettendo in fuga migliaia di persone. Si tratta del Monte Semeru.Roma, 4 dicembre 2021 - Migliaia di persone in Indonesia sono state costrette oggi ad abbandonare le proprie abitazioni a causa dell'eruzione del vulcano Semeru, situato nella par ...