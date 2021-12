Incidenti sul lavoro | operaio 41enne muore schiacciato da un forno nel Milanese

(Di sabato 4 dicembre 2021) commenta Undi 41 anni è mortodala cui stava lavorando in una pizzeria di Parabiago, nel. A trovarlo è stato il titolare, che era era uscito per il pranzo ...

commenta Un operaio di 41 anni è morto schiacciato dal forno a cui stava lavorando in una pizzeria di Parabiago, nel Milanese. A trovarlo è stato il titolare, che era era uscito per il pranzo ...Glidi percorso ci possono stare. È stato comunque un bellissimo derby, come ci si ... Ricevi le nostre ultime notizie da Google News : clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca...Parabiago (Milano), 4 dicembre 2021 - E' morto tragicamente schiacciando dal peso del forno della pizzeria che stava ristrutturando. Una tragedia quella accaduta oggi pomeriggio alle 15 all'interno di ...Incidente sul lavoro a Parabiago, provincia di Milano, dove un operaio di 41 anni è morto schiacciato dal forno ...