Incidente per Iva Zanicchi: “Fa molto male”, a rischio la serata a Ballando con le Stelle. Il video (Di sabato 4 dicembre 2021) Iva Zanicchi potrebbe non partecipare a Ballando con le Stelle di questa sera: la cantante è stata sfortunata vittima di un Incidente che mette a repentaglio il suo ruolo da ballerina per una notte. È lei stessa a riferirlo tramite un video sul suo profilo Instagram. Infortunio al piede di Iva Zanicchi: il video da Instagram Ballerina per una notte cercasi: l’infortunio al piede di Iva Zanicchi rischia infatti di far saltare i piani della serata a Milly Carlucci. La cantante, tramite un video, ha fatto sapere ai fan di aver subito un brutto Incidente: “Ecco qua – si legge nella didascalia su Instagram – Sono scivolata e ho sbattuto il piede, non è rotto ma è una brutta distorsione e fa ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 4 dicembre 2021) Ivapotrebbe non partecipare acon ledi questa sera: la cantante è stata sfortunata vittima di unche mette a repentaglio il suo ruolo da ballerina per una notte. È lei stessa a riferirlo tramite unsul suo profilo Instagram. Infortunio al piede di Iva: ilda Instagram Ballerina per una notte cercasi: l’infortunio al piede di Ivarischia infatti di far saltare i piani dellaa Milly Carlucci. La cantante, tramite un, ha fatto sapere ai fan di aver subito un brutto: “Ecco qua – si legge nella didascalia su Instagram – Sono scivolata e ho sbattuto il piede, non è rotto ma è una brutta distorsione e fa ...

Advertising

WeCinema : George Falconer, professore di letteratura all'università, ha perso in un incidente il compagno amato da 16 anni. V… - infoitcultura : Iva Zanicchi, incidente improvviso per la cantante: le sue condizioni – VIDEO - CCISS_Ministero : A1 Milano-Bologna code per 1 km causa incidente tra Allacciamento Fiorenzuola (Km 74) e A1 Svincolo Fidenza (Km 9… - MyWayASPI : ?? AGGIORNAMENTO A1 MILANO-NAPOLI ?? Bologna CODA di 1 km per incidente tra Fiorenzuola e Fidenza dal km 74 - flamanc24 : RT @WeCinema: George Falconer, professore di letteratura all'università, ha perso in un incidente il compagno amato da 16 anni. Vorrebbe to… -