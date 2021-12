In Puglia arrivano i cani anti-Xylella Saranno impiegati nell'individuazione precoce del batterio che provoca il disseccamento rapido degli ulivi (Di sabato 4 dicembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: «Come già avviene in porti e aeroporti contro trafficanti di droga e armi, per difendere l’ambiente, l’economia e l’occupazione nel fondamentale settore dell’olio extravergine made in Italy, nasce la prima “task force cinofila anti Xylella” con cani specializzati nell’individuazione precoce del batterio attraverso l’olfatto grazie alla collaborazione fra Ente nazionale della cinofilia italiana (Enci) Cnr-Ipsp (Istituto per la protezione sostenibile delle piante), Unaprol e Coldiretti. Con la Xylella che sta facendo strage di ulivi in Puglia avanzando pericolosamente e minacciando anche altre regioni d’Italia, la velocità ... Leggi su noinotizie (Di sabato 4 dicembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti: «Come già avviene in porti e aeroporti contro trafficdi droga e armi, per difendere l’ambiente, l’economia e l’occupazione nel fondamentale settore dell’olio extravergine made in Italy, nasce la prima “task force cinofila” conspecializzatidelattraverso l’olfatto grazie alla collaborazione fra Ente nazionale della cinofilia italiana (Enci) Cnr-Ipsp (Istituto per la protezione sostenibile delle piante), Unaprol e Coldiretti. Con lache sta facendo strage diinavanzando pericolosamente e minacciando anche altre regioni d’Italia, la velocità ...

