Il tumore alla pelle di Paola Ferrari | “L’ho scoperto per caso | pensavo fosse un brufolo”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 4 dicembre 2021)è tornata finalmente a sorridere in tv dopo il grave problema di salute affrontato. La conduttrice si è sottoposta a un intervento volto a rimuovere un carcinoma al viso, unparticolarmente serio soprattutto data la zona interessata.ha rischiato tutto, lavora da anni con la sua immagine e per chi svolge una professione come la sua, l’apparenza è fondamentale. Dopo un periodo di forte paura, è riuscita a sottoporsi all’intervento che l’ha liberata e, sebbene ancora con qualche problema, è tornata a essere quella di sempre. Intervistata da Cristina Parodi durante “La vita in diretta”, ha raccontato: Nel mese di maggio, mentre stavo accompagnando una persona all’Istituto Europeo di Oncologia, ho incontrato il primario nei corridoi che mi ha chiesto: “Come stai?”. E poi mi ha detto: “Ma che ...