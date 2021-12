Il super green pass? "Un premio sbagliato: Ricolfi, le "credenze sui vaccinati" che fanno calare il gelo in studio (Di sabato 4 dicembre 2021) “Non mi sento sicuro perché la nostra situazione è intermedia”. Così Luca Ricolfi ha un po' gelato lo studio di In Onda, con cui era collegato da remoto per commentare l'attuale situazione epidemiologica in Italia e nel resto d'Europa. Nella trasmissione di La7 condotta da Concita De Gregorio e David Parenzo, il politologo ha messo in discussione anche la comunicazione sulla pandemia e in particolare sul super green pass da parte delle istituzioni e dei media. “Tralasciando il fatto che non sono stati messi in sicurezza gli ambienti chiusi - ha dichiarato Ricolfi - noi al momento non siamo in una situazione disperata come in Grecia né ottimale come in Portogallo. La mia principale preoccupazione deriva dalle credenze sui vaccinati, alimentate ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) “Non mi sento sicuro perché la nostra situazione è intermedia”. Così Lucaha un po' gelato lodi In Onda, con cui era collegato da remoto per commentare l'attuale situazione epidemiologica in Italia e nel resto d'Europa. Nella trasmissione di La7 condotta da Concita De Gregorio e David Parenzo, il politologo ha messo in discussione anche la comunicazione sulla pandemia e in particolare sulda parte delle istituzioni e dei media. “Tralasciando il fatto che non sono stati messi in sicurezza gli ambienti chiusi - ha dichiarato- noi al momento non siamo in una situazione disperata come in Grecia né ottimale come in Portogallo. La mia principale preoccupazione deriva dallesui, alimentate ...

