Il senatore Grimani molla Renzi: “Esaurita la spinta riformista, insostenibile guerra a tutti. Voto sul Colle non è banco per nuove alleanze” (Di sabato 4 dicembre 2021) Matteo Renzi perde un senatore. Leonardo Grimani, già da tempo critico nei confronti della strategia del partito, lascia Italia Viva e passa al gruppo Misto. Con una motivazione che è un compendio della confusione tra idea e azione di Iv, a un passo dalla fusione in Parlamento con Coraggio Italia di Toti e Brugnaro, sintomo di un nuovo spostamento a destra dei Renziani: “La spinta del progetto riformista, cosi come concepito con l’adesione ad Italia Viva si è, a mio avviso, Esaurita e va aperto un confronto nell’area del riformismo con un momento di riflessione approfondito”. E ancora: “L’obiettivo di combattere i populismi che tanti danni hanno prodotto nel nostro Paese ma ciò non può essere fatto in una logica di equidistanza tra centro destra e centro sinistra”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) Matteoperde un. Leonardo, già da tempo critico nei confronti della strategia del partito, lascia Italia Viva e passa al gruppo Misto. Con una motivazione che è un compendio della confusione tra idea e azione di Iv, a un passo dalla fusione in Parlamento con Coraggio Italia di Toti e Brugnaro, sintomo di un nuovo spostamento a destra deiani: “Ladel progetto, cosi come concepito con l’adesione ad Italia Viva si è, a mio avviso,e va aperto un confronto nell’area del riformismo con un momento di riflessione approfondito”. E ancora: “L’obiettivo di combattere i populismi che tanti danni hanno prodotto nel nostro Paese ma ciò non può essere fatto in una logica di equidistanza tra centro destra e centro sinistra”. ...

