Il Real Madrid prende il largo, ma perde Benzema (Di domenica 5 dicembre 2021) SAN SEBASTIAN (SPAGNA) - Sesta vittoria in Liga per il Real Madrid , che fa suo anche lo scontro diretto contro la Real Sociedad e allarga, così, a 8 punti il divario dalla prima inseguitrice, il ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 5 dicembre 2021) SAN SEBASTIAN (SPAGNA) - Sesta vittoria in Liga per il, che fa suo anche lo scontro diretto contro laSociedad e allarga, così, a 8 punti il divario dalla prima inseguitrice, il ...

