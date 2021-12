Il Pronto soccorso prova a ripartire dopo lo sfogo di Gnudi: nuovo bando per medici e personale. Ma quattro sono già andati a vuoto (Di sabato 4 dicembre 2021) PESARO - nuovo bando per cercare medici e personale per un ospedale in sofferenza. L'appello di un Pronto soccorso allo stremo, di cui lo sfogo del primario Umberto Gnudi contro i no vax può essere ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 4 dicembre 2021) PESARO -per cercareper un ospedale in sofferenza. L'appello di unallo stremo, di cui lodel primario Umbertocontro i no vax può essere ...

Advertising

RobertoBurioni : La mia solidarietà al collega Umberto Gnudi, primario del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pesaro e in prima linea… - fanpage : Daniele Giovanardi, ex direttore del pronto soccorso del Policlinico di Modena e gemello dell'ex senatore Carlo, ha… - DSantanche : La carenza di personale nei Pronto Soccorso causa molti problemi non solo tra gli operatori, costretti a coprire tu… - dariaarcturusB : sono al pronto soccorso ?? - TovarishM5S : RT @marta_ruggeri: Ruggeri: «Presidente e assessore riferiscano in aula sui pronto soccorso dell’azienda Marche Nord» Dopo i nuovi segnali… -