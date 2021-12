Il piccolo Eitan è di nuovo in Italia. "Sono felice di essere tornato a casa" (Di sabato 4 dicembre 2021) Pavia, le prime parole che ha detto all'agente all'arrivo. Il volo da Tel Aviv con la zia Aya, suo marito e le due cugine di MANUELA MARZIANI Leggi su quotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) Pavia, le prime parole che ha detto all'agente all'arrivo. Il volo da Tel Aviv con la zia Aya, suo marito e le due cugine di MANUELA MARZIANI

Advertising

Agenzia_Ansa : Il piccolo Eitan è in arrivo in l'Italia, con lui c'è la zia Aya. Il piccolo è partito dall'aeroporto Ben Gurion di… - Agenzia_Italia : Il piccolo #Eitan è tornato in Italia _ Il volo Ryanair con a bordo il bimbo di 6 anni, i suoi zii e le due cuginet… - Roby15087997 : @ticinonews Basta che qualcuno gli ricordi i suoi nonni in Israele. Adesso si capirà quali sono i veri interessi ve… - giorgiolecis : Dopo 84 giorni il piccolo Eitan è tornato a casa - Affaritaliani : Il piccolo Eitan è tornato in Italia Può iniziare una nuova vita a Pavia -