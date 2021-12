Il Pensiero di Padre Pio di Pietrelcina per oggi 4 Dicembre 2021 – Video (Di sabato 4 dicembre 2021) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di oggi, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Maria ti faccia sempre da madre, ti stringa sempre più al suo cuore”. O Padre Pio, puro di cuore, hai vissuto pienamente nell’amore di Dio. Insegna anche a noi l’umiltà, l’obbedienza e la generosità. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 4 dicembre 2021) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Maria ti faccia sempre da madre, ti stringa sempre più al suo cuore”. OPio, puro di cuore, hai vissuto pienamente nell’amore di Dio. Insegna anche a noi l’umiltà, l’obbedienza e la generosità. L'articolo proviene da La Luce di Maria.

