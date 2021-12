Il Papa è in Grecia, seconda tappa del viaggio (Di sabato 4 dicembre 2021) Dopo aver lasciato Cipro il Papa è arrivato in Grecia, seconda tappa del suo viaggio. Bergoglio è arrivato all’aeroporto internazionale di Atene dove è stato accolto dal ministro degli Affari Esteri. Quattro bambini, di cui due in abito tradizionale, gli hanno donato un omaggio floreale. Al Palazzo presidenziale di Atene la cerimonia di benvenuto. Al suo arrivo, il Pontefice è stato accolto dalla presidente della Repubblica Ellenica, Katerina Sakellaropoulou. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 4 dicembre 2021) Dopo aver lasciato Cipro ilè arrivato indel suo. Bergoglio è arrivato all’aeroporto internazionale di Atene dove è stato accolto dal ministro degli Affari Esteri. Quattro bambini, di cui due in abito tradizionale, gli hanno donato un omaggio floreale. Al Palazzo presidenziale di Atene la cerimonia di benvenuto. Al suo arrivo, il Pontefice è stato accolto dalla presidente della Repubblica Ellenica, Katerina Sakellaropoulou. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

