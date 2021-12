Il padre di Laura Pausini lascia il segno a The Voice Senior

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 4 dicembre 2021) Una vita nella musica, una voce che ha colpito tutti i giudici di The. E’ Fabrizioa salire sul palco. Di solito sono i figli ad avere un cognome importante, ed è sempre così ma in questo caso, il concorrente, viene riconosciuto perchè è sua figlia a essere una delle star più famose al mondo. Fabrizio è ildie dopo una vita passata al fianco della pop star cerca la sua di occasione e lo fa sul palco di The, nella seconda puntata del programma di Rai 1 andata in onda il 3 dicembre 2021. Il papà dispiega perchè ha deciso di partecipare Il papà della cantante, nella sua clip di presentazione, ha quindi spiegato i motivi per i quali ha deciso di ...