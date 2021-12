il nuovo singolo inedito di VITTORIO DE SCALZI tratto da UNA VOLTA SUONAVO NEI NEW TROLLS (Di sabato 4 dicembre 2021) Da venerdì 3 dicembre in radio “QUELLE NAVI” uno degli inediti contenuti nel cofanetto “UNA VOLTA SUONAVO NEI NEW TROLLS” di VITTORIO DE SCALZI, con 1 DVD 2 CD e il libro scritto da MASSIMO COTTO (PLAYaudio/Believe). Fuori anche il video per la regia di Giulio Cocco, art director Guido Sanguineti. Da sempre Genova ha ispirato le mie canzoni e lo scorso anno, in pieno lockdown, ho scritto questo omaggio alla mia città – afferma VITTORIO De SCALZI – con uno sguardo verso il futuro e una voglia di ripartenza, così come in quel momento il nuovo Ponte era il simbolo della rinascita. Inizialmente il titolo era Quella Nave, poi la feci ascoltare al mio amico Renato Zero che mi disse: “Bellissima, però perché Quella Nave? Quelle Navi!”> Click to view ... Leggi su cityroma (Di sabato 4 dicembre 2021) Da venerdì 3 dicembre in radio “QUELLE NAVI” uno degli inediti contenuti nel cofanetto “UNANEI NEW” diDE, con 1 DVD 2 CD e il libro scritto da MASSIMO COTTO (PLAYaudio/Believe). Fuori anche il video per la regia di Giulio Cocco, art director Guido Sanguineti. Da sempre Genova ha ispirato le mie canzoni e lo scorso anno, in pieno lockdown, ho scritto questo omaggio alla mia città – affermaDe– con uno sguardo verso il futuro e una voglia di ripartenza, così come in quel momento ilPonte era il simbolo della rinascita. Inizialmente il titolo era Quella Nave, poi la feci ascoltare al mio amico Renato Zero che mi disse: “Bellissima, però perché Quella Nave? Quelle Navi!”> Click to view ...

Advertising

WARNERMUSICIT : 'Sei proprio quel problema che vorrei avere per sempre WAH WAH' ? Fuori ora su Youtube il video di 'Wah Wah’ il nuo… - Radio105 : Il nuovo singolo di @ElettraLambo 'A Mezzanotte' ci farà ballare durante le Feste???? - ElettraLambo : Biccisss Natale arriva in anticipo!! ????????Fuori venerdì 3 dicembre il mio nuovo singolo A MEZZANOTTE (Christmas Song… - elettrasunrise : RT @Radio105: Il nuovo singolo di @ElettraLambo 'A Mezzanotte' ci farà ballare durante le Feste???? - elettrasunrise : RT @VanityFairIt: Dopo il successo di Pistolero, Elettra Lamborghini torna in perfetto stile natalizio con A Mezzanotte (Christmas Song), a… -