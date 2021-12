Il nome di Rodotà usato per un convegno No Green pass. La figlia: «Lasciatelo stare, lui si sarebbe stravaccinato» (Di sabato 4 dicembre 2021) Quattro personaggi guardati oggi con favore dal popolo No vax e No Green pass si riuniranno l’8 dicembre per un evento social sulla certificazione verde. L’appuntamento con Ugo Mattei, Massimo Cacciari, Giorgio Agamben e Carlo Freccero è per l’8 dicembre. Ma la pietra dello scandalo viene dal nome della realtà che ha deciso di organizzare il live su Facebook. Si tratta di Generazioni future Rodotà, ovvero, come si legge sul loro sito, «la Società Cooperativa di mutuo soccorso intergenerazionale ad azionariato diffuso ‘Stefano Rodotà’ nata per promuovere la difesa e la valorizzazione dei beni comuni», creata «dal Comitato Rodotà il 5 febbraio 2019 per promuovere la nascita di una entità economica ad azionariato popolare per la difesa e la promozione dei beni comuni». E come reagirebbe ... Leggi su open.online (Di sabato 4 dicembre 2021) Quattro personaggi guardati oggi con favore dal popolo No vax e Nosi riuniranno l’8 dicembre per un evento social sulla certificazione verde. L’appuntamento con Ugo Mattei, Massimo Cacciari, Giorgio Agamben e Carlo Freccero è per l’8 dicembre. Ma la pietra dello scandalo viene daldella realtà che ha deciso di organizzare il live su Facebook. Si tratta di Generazioni future, ovvero, come si legge sul loro sito, «la Società Cooperativa di mutuo soccorso intergenerazionale ad azionariato diffuso ‘Stefano’ nata per promuovere la difesa e la valorizzazione dei beni comuni», creata «dal Comitatoil 5 febbraio 2019 per promuovere la nascita di una entità economica ad azionariato popolare per la difesa e la promozione dei beni comuni». E come reagirebbe ...

