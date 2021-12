Il nome di Berlusconi nella palude del mercato politico (Di domenica 5 dicembre 2021) «Vede, io ho tantissimi amici. Ho qualche amico vecchio, che mi porto dietro dal passato; e ho molti amici nuovi, che hanno stima di me. Con tutti loro parlo di tantissime cose, le più diverse tra lor».. (Dell’Utri, Corriere della Sera 15 Novembre). In un romanzo di Sciascia dell’ormai lontanissimo 1961 il capitano dei carabinieri Bellodi chiede al boss mafioso don Mariano Arena a chi desse i suoi consigli e facesse le sue raccomandazioni: «Agli amici che possono fare qualcosa. … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 5 dicembre 2021) «Vede, io ho tantissimi amici. Ho qualche amico vecchio, che mi porto dietro dal passato; e ho molti amici nuovi, che hanno stima di me. Con tutti loro parlo di tantissime cose, le più diverse tra lor».. (Dell’Utri, Corriere della Sera 15 Novembre). In un romanzo di Sciascia dell’ormai lontanissimo 1961 il capitano dei carabinieri Bellodi chiede al boss mafioso don Mariano Arena a chi desse i suoi consigli e facesse le sue raccomandazioni: «Agli amici che possono fare qualcosa. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

PrincipessaZel1 : @Controcorrentv @BerniniAM La Bernini fino a che non si è fatto il nome di Berlusconi stata normale poi la Ronzulli… - BalocchiManuel : @ierogamos @berlusconi Secondo me il suo nome è stato infilato nella lista dei papabili per puro diversivo/contratt… - Made19641 : @fattoquotidiano E sti cazzi. Piuttosto che continuare a sentire parlare della sua candidatura o addirittura sentir… - Alberto21011956 : @ilsabino1994 E come procuratore di quella banca, un signore dal nome L. Berlusconi - SpicaDavide : @matteosalvinimi NO BERLUSCONI!!! E DILLO!!! FALLO STO NOME! IPOCRITA , il solito Ambiguo! -