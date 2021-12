Il Natale a 1000: l’altopiano di Selvino Aviatico è pronto per le feste (Di sabato 4 dicembre 2021) Dal 4 dicembre al 6 gennaio, Selvino e l’altopiano diventano un’oasi natalizia, con mercatini, street food e un villaggio dedicato. E si può anche andare a trovare Babbo Natale in seggiovia Leggi su ecodibergamo (Di sabato 4 dicembre 2021) Dal 4 dicembre al 6 gennaio,diventano un’oasi natalizia, con mercatini, street food e un villaggio dedicato. E si può anche andare a trovare Babboin seggiovia

