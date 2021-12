Il Napoli non sopperisce alle assenze e scivola al terzo posto. Atalanta, così puoi sognare lo scudetto (Di sabato 4 dicembre 2021) Il Napoli perde in casa contro l’Atalanta e non è più primo (né secondo) in campionato per la prima volta in questa Serie A. Troppe le assenze per tenere botta alla Dea in grandissima forma, ma ecco come il vantaggio all’ora di gioco poteva essere gestito meglio. Spalletti squalificato, i tanti infortuni, la fame e la spensieratezza degli ospiti hanno fatto la differenza e il 2-3 al Maradona rilancia le ambizioni scudetto dei ragazzi di Gasperini, ora a un passo dalla vetta. Primo tempo grandi firme sul fronte dell’intensità. Sembra di vedere una partita di Champions dal punto di vista dell’agonismo, i ritmi sono altissimi e le due squadre attaccano e difendono compatte in dieci uomini. L’avvio è migliore per la Dea, che la sblocca praticamente subito con il solito Malinovskyi, che nelle partite ... Leggi su sportface (Di sabato 4 dicembre 2021) Ilperde in casa contro l’e non è più primo (né secondo) in campionato per la prima volta in questa Serie A. Troppe leper tenere botta alla Dea in grandissima forma, ma ecco come il vantaggio all’ora di gioco poteva essere gestito meglio. Sptti squalificato, i tanti infortuni, la fame e la spensieratezza degli ospiti hanno fatto la differenza e il 2-3 al Maradona rilancia le ambizionidei ragazzi di Gasperini, ora a un passo dalla vetta. Primo tempo grandi firme sul fronte dell’intensità. Sembra di vedere una partita di Champions dal punto di vista dell’agonismo, i ritmi sono altissimi e le due squadre attaccano e difendono compatte in dieci uomini. L’avvio è migliore per la Dea, che la sblocca praticamente subito con il solito Malinovskyi, che nelle partite ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli non Napoli - Atalanta 2 - 3: Spalletti perde il primo posto ma esce fra gli applausi Chiedere di più al Napoli stasera era quasi impossibile. La squadra di Spalletti ha lottato, combattuto e giocato una partita con il cuore, ma non è riuscita a fare risultato con l'Atalanta. E' andata sotto (gol di ...

Serie A: Napoli - Atalanta 2 - 3 L'Atalanta batte 3 - 2 il Napoli al Maradona nel big match della 16/a giornata di serie A, un risultato che lascia il Milan ... L'onda nerazzurra non si è fermata, con Freuler che ha trovato la rete ...

Squalifica Spalletti, il Napoli non ci sta: pronto il ricorso. Gli scenari Corriere dello Sport.it Napoli-Atalanta 2-3: le pagelle di 100×100 Napoli OUNAS (dal 66' al posto di Mertens): 6 – Tanta buona volontà ma anche tanto fumo, non ha fatto fruttare la sua qualità nel dribbling. PETAGNA (dal 66’ al posto di Lozano): 6 – Sufficienza generosa ma ...

Serie A: Napoli-Atalanta 2-3 (ANSA) - ROMA, 04 DIC - L'Atalanta batte 3-2 il Napoli al Maradona nel big match della 16/a giornata di serie A, un risultato che lascia il ...

