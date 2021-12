Il Napoli convoca Mané: chi è il giocatore scelto da Spalletti (Di sabato 4 dicembre 2021) Balla Moussa Mané è un giocatore del Napoli Primavera, convocato da Luciano Spalletti nel ruolo di difensore perla sfida con l’Atalanta. Prima convocazione assoluta per il giocatore di origini senegalesi che è stato in prestito anche nella Primavera del Bari, altra società controllata dalla famiglia De Laurentiis. Mané ha 18 anni e potrà vivere per la prima volta l’emozione di sedere in panchina nello stadio intitolato a Diego Armando Maradona. Il tecnico azzurro a causa delle assenze di Manolas e Koulibaly è stato costretto a pescare dalla Primavera, che sta facendo un ottimo campionato, con il Napoli che è al secondo posto in classifica dietro la Roma. Manè convocato per Napoli-Atalanta.Moussa ... Leggi su napolipiu (Di sabato 4 dicembre 2021) Balla Moussaè undelPrimavera,to da Lucianonel ruolo di difensore perla sfida con l’Atalanta. Primazione assoluta per ildi origini senegalesi che è stato in prestito anche nella Primavera del Bari, altra società controllata dalla famiglia De Laurentiis.ha 18 anni e potrà vivere per la prima volta l’emozione di sedere in panchina nello stadio intitolato a Diego Armando Maradona. Il tecnico azzurro a causa delle assenze di Manolas e Koulibaly è stato costretto a pescare dalla Primavera, che sta facendo un ottimo campionato, con ilche è al secondo posto in classifica dietro la Roma. Manèto per-Atalanta.Moussa ...

