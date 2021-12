Il Mondiale di Formula 1 si assegna domani se (Di sabato 4 dicembre 2021) A Max Verstappen potrebbe bastare un secondo posto per vincere il titolo, ma potrebbe anche arrivare all'ultimo Gran Premio con gli stessi punti di Lewis Hamilton Leggi su ilpost (Di sabato 4 dicembre 2021) A Max Verstappen potrebbe bastare un secondo posto per vincere il titolo, ma potrebbe anche arrivare all'ultimo Gran Premio con gli stessi punti di Lewis Hamilton

Advertising

ilpost : Il Mondiale di Formula 1 si assegna domani se - ilveggente_it : #Formula1, qualifiche Gp del circuito di #Gedda, in #ArabiaSaudita: ecco dove vederle in diretta tv e in streaming.… - gponedotcom : Formula 1: Gran Premio Arabia Saudita, Jeddah: gli orari in TV su Sky e TV8: Pista inedita per il penultimo appunta… - fainformazione : Formula 1, Hamilton è davanti a Verstappen nelle libere del venerdì sul circuito cittadino di Gedda Sugli oltre 6… - fainfosport : Formula 1, Hamilton è davanti a Verstappen nelle libere del venerdì sul circuito cittadino di Gedda Sugli oltre 6… -