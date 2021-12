Il lockdown non funziona più? "Dopo 10 giorni...": inquietante in Sardegna, il caso che terrorizza l'Italia (Di sabato 4 dicembre 2021) Dopo dieci giorni di zona rossa e lockdown duro e puro, i casi di Covid sono addirittura aumentati. È lo strano caso di Fluminimaggiore, che inizia a inquietare l'Italia intera. Il piccolo paese situato nel Sulcis Inglesiente in Sardegna ha fatto registrare oggi 102 nuovi casi, che si vanno ad aggiungere agli 82 emersi in precedenza. Tale aumento preoccupa non poco il sindaco di Marco Corrias, che ha comunque voluto ringraziare la popolazione, che si è sottoposta allo screening di massa nonostante il forte maltempo. “I dati arrivati sono gravi, la situazione è disastrosa - ha scritto il primo cittadino in un post pubblicato su Facebook - perciò, sentiti anche i pareri dei nostri due medici di famiglia, e la Direzione dell'Igiene pubblica, abbiamo deciso di prorogare fino al 15 ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021)diecidi zona rossa eduro e puro, i casi di Covid sono addirittura aumentati. È lo stranodi Fluminimaggiore, che inizia a inquietare l'intera. Il piccolo paese situato nel Sulcis Inglesiente inha fatto registrare oggi 102 nuovi casi, che si vanno ad aggiungere agli 82 emersi in precedenza. Tale aumento preoccupa non poco il sindaco di Marco Corrias, che ha comunque voluto ringraziare la popolazione, che si è sottoposta allo screening di massa nonostante il forte maltempo. “I dati arrivati sono gravi, la situazione è disastrosa - ha scritto il primo cittadino in un post pubblicato su Facebook - perciò, sentiti anche i pareri dei nostri due medici di famiglia, e la Direzione dell'Igiene pubblica, abbiamo deciso di prorogare fino al 15 ...

