Il Liverpool vince al 94esimo e sorpassa il Chelsea sconfitto

(Di sabato 4 dicembre 2021) La Premier League è un affare tre:e Manchester City. Oggi si sta giocando la quindicesima giornata. Ilè stato3-2 dal West Ham. Partita emozionante con rete decisiva all’87esimo su tiro fortunoso di Masuaku. Ilha invece superato slla strenua resistenza del Wolverhampton. Lancio lungo per Salah che va sul fondo, mette in area e Origi si gira e segna con un doppio tunnel. Tra poco in campo il Watford di Claudio Ranieri contro il City di Guardiola. Al momentoin testa con 34 punti, poi ila 33 e il City a 32 che però possono diventare 35. L'articolo ilNapolista.

1 Il Milan vince 2-0 con la Salernitana e riconquista il primo posto in classifica, decisive le reti di ... 'Averli già affrontati ci permette di avere qualche informazione in più, martedì ... le parole del tecnico dei rossoneri dopo il match pomeridiano Il Milan vince e vola al primo posto ... Il Liverpool ha attaccanti fantastici, una squadra tra le più forti in Inghilterra e d'Europa. Il Liverpool vince in extremis per 0-1 sul campo del Wolverhampton e arriva nel migliore dei modi al match contro il Milan in Champions League. Inoltre, questa vittoria rilancia le ambizioni di verticale ... PREMIER LEAGUE - Il Liverpool vince 1-0 sul campo del Wolverhampton grazie al gol di Origi al 94': un risultato che consente ai Reds di superare in classifica il Chelsea, sconfitto nel pomeriggio.