Il giornalista non ha dubbi | “La Juventus rischia la Serie B”

"La Juventus rischia la Serie B", queste sono le dichiarazioni forti del giornalista Giancarlo Padovan. Il tutto detto ai microfoni di Sky Sport: «L'inchiesta sarà sicuramente allargata anche ad altri club. Per la Juve può finire come per il Chievo, potrebbero essere inflitti alcuni punti di penalizzazione. Qualora poi si dovesse scoprire un bilancio artefatto per l'iscrizione al campionato, allora i bianconeri rischierebbero anche la retrocessione»

