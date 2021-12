Il giornalista lancia la provocazione: “Ricordiamo cosa dicevano dopo l’addio di Lukaku” (Di sabato 4 dicembre 2021) Attraverso un tweet molto provocatorio Fabrizio Biasin ha sganciato la bomba, tornando sulla cessione dell’Inter di Romelu Lukaku. Secondo quanto detto dal giornalista, dopo il calcio spettacolare che i nerazzurri avrebbero fatto vedere contro la Roma, ad aver fatto l’affare è stata la società nerazzurra. Ecco il tweet prima citato: #Lukaku ha portato nelle casse dell’#Inter 115 milioni.Il suo sostituto (#Dzeko) è costato 0+1,5 milioni (in caso di qualificazione alla prossima #Champions).dopo i mesi del “senza il belga l’#Inter dove vuole andare” ricordarlo è semplicemente doveroso.#RomaInter— Fabrizio Biasin (@FBiasin) December 4, 2021 Con l’arrivo dell’attaccante bosniaco Edin Dzeko, sicuramente, i campioni d’Italia hanno cambiato il loro gioco. Per fortuna loro Simone Inzaghi è stato molto ... Leggi su rompipallone (Di sabato 4 dicembre 2021) Attraverso un tweet molto provocatorio Fabrizio Biasin ha sganciato la bomba, tornando sulla cessione dell’Inter di Romelu. Secondo quanto detto dalil calcio spettacolare che i nerazzurri avrebbero fatto vedere contro la Roma, ad aver fatto l’affare è stata la società nerazzurra. Ecco il tweet prima citato: #ha portato nelle casse dell’#Inter 115 milioni.Il suo sostituto (#Dzeko) è costato 0+1,5 milioni (in caso di qualificazione alla prossima #Champions).i mesi del “senza il belga l’#Inter dove vuole andare” ricordarlo è semplicemente doveroso.#RomaInter— Fabrizio Biasin (@FBiasin) December 4, 2021 Con l’arrivo dell’attaccante bosniaco Edin Dzeko, sicuramente, i campioni d’Italia hanno cambiato il loro gioco. Per fortuna loro Simone Inzaghi è stato molto ...

