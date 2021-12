Il figlio di Paolo Rossi: «Intitolate a mio padre lo stadio Olimpico» (Di sabato 4 dicembre 2021) Il Corriere del Veneto intervista Alessandro Rossi, figlio di Paolo, il mitico Pablito Rossi. «Non c’è giorno che non pensi a lui, ogni sera aspetto una sua telefonata come una volta quando mi chiamava per sapere come stavo, come andava con il lavoro e a volte anche per risolvere qualche problema». Si dice contento di tutto l’affetto riversato su Paolo dopo la sua morte, ma manca ancora qualcosa: che gli sia intitolato uno stadio. «Ho visto molto affetto da parte di tutti. Se però devo evidenziare una cosa che non è stata fatta quella è l’intitolazione di uno stadio. E se penso ad uno stadio che più di tutti sarebbe adatto per ricordare cosa ha rappresento mio padre per l’Italia, quello è lo stadio di Roma. ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 4 dicembre 2021) Il Corriere del Veneto intervista Alessandrodi, il mitico Pablito. «Non c’è giorno che non pensi a lui, ogni sera aspetto una sua telefonata come una volta quando mi chiamava per sapere come stavo, come andava con il lavoro e a volte anche per risolvere qualche problema». Si dice contento di tutto l’affetto riversato sudopo la sua morte, ma manca ancora qualcosa: che gli sia intitolato uno. «Ho visto molto affetto da parte di tutti. Se però devo evidenziare una cosa che non è stata fatta quella è l’intitolazione di uno. E se penso ad unoche più di tutti sarebbe adatto per ricordare cosa ha rappresento mioper l’Italia, quello è lodi Roma. ...

Advertising

napolista : Il figlio di #PaoloRossi: «Intitolate a mio padre lo stadio Olimpico» Al Corriere del Veneto: «Ho capito a 6 anni… - FORZARO55584288 : RT @ilbanale: La lazio ha comunicato gli spettatori alla lega calcio: Vs udinese: mara, carlo, giovanni, paolo; Vs cagliari: ugo, ciro, lit… - corriereveneto : #vicenza Il figlio di Pablito: «Mi manca il suo atteggiamento positivo, il suo entusiasmo verso la vita. E poi mi m… - matteoc1951 : RT @cocchi2a: Se fontana fosse il figlio di Grillo avremmo la cronaca minuto per minuto, tipo 'quelli che il calcio' ...ah no questa la chi… - cocchi2a : Se fontana fosse il figlio di Grillo avremmo la cronaca minuto per minuto, tipo 'quelli che il calcio' ...ah no que… -