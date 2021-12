Il dolore più grande di Paola Ferrari: la morte del fratello di cui non può dire il nome (Di sabato 4 dicembre 2021) Paola Ferrari ha saputo di avere un fratello quando era già mancato. E’ a Verissimo che racconta il suo dolore più grande. Confida che molte sere non riesce a dormire pensando a questa mancanza. “Ho sempre avuto bisogno di una protezione… Io non ho mai avuto un abbraccio da mia mamma e ho sempre avuto il desiderio di un fratello che mi potesse aiutare… Ho sempre desiderato un fratello che mi proteggesse”. Paola Ferrari ha anche confidato che sua madre aveva dei problemi mentali, che ha tentato di ucciderla per ben tre volte, che piccola è andata via di casa e non l’ha mai perdonata. Una volta, otto anni fa, le hanno detto che aveva un fratello e Paola Ferrari per un minuto è stata la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 4 dicembre 2021)ha saputo di avere unquando era già mancato. E’ a Verissimo che racconta il suopiù. Confida che molte sere non riesce a dormire pensando a questa mancanza. “Ho sempre avuto bisogno di una protezione… Io non ho mai avuto un abbraccio da mia mamma e ho sempre avuto il desiderio di unche mi potesse aiutare… Ho sempre desiderato unche mi proteggesse”.ha anche confidato che sua madre aveva dei problemi mentali, che ha tentato di ucciderla per ben tre volte, che piccola è andata via di casa e non l’ha mai perdonata. Una volta, otto anni fa, le hanno detto che aveva unper un minuto è stata la ...

Advertising

violalaviola : @SonoMaleducata Pensa che la mia abita di fronte e non mi parla più da anni ma non ne conosco il motivo. Inspiegabi… - paulmonite : Bambina balla con kvesto dolore La vita tornerä più piena di kolore - Thepret82585883 : @Vale22046 @robertis_emilia Vero! Il dolore è più sopportabile se abbiamo accanto la persona a noi cara ?? - LadyD56671901 : @PaolaToogoodxme La rabbia è bestiale, è istinto, è l'antidrpressivo naturale per non sentire dolore. Chi ha impara… - _Valealizzi_ : RT @paomiyyildiz: Il miglior glow-up della storia l'ha fatto questa donna che,nonostante sia una fuori di testa come tutti in questa serie,… -

Ultime Notizie dalla rete : dolore più Elena Santarelli e Bernardo Corradi a Verissimo: 'Un altro figlio? Se ne vedono tante, non ho il coraggio' ...Giacomo 'Nel periodo in cui Giacomo era malato - spiega Santarelli in riferimento al periodo più ... Nessuno può giudicare il dolore di una mamma e la sua voglia di ricominciare a vivere, ne ho viste ...

Meghan Markle, nuova vittoria (in tribunale) Una bugia che poteva costarla cara, avevano pensato i più. Non solo. In Appello gli avvocati dei ...dei tabloid che condiziona le persone a essere crudeli e trae profitto dalle menzogne e dal dolore ...

Farmaci: reumatologo Lubrano, 'le small molecules bloccano l ??artrite psoriasica' ciociariaoggi.it ...Giacomo 'Nel periodo in cui Giacomo era malato - spiega Santarelli in riferimento al periodo... Nessuno può giudicare ildi una mamma e la sua voglia di ricominciare a vivere, ne ho viste ...Una bugia che poteva costarla cara, avevano pensato i. Non solo. In Appello gli avvocati dei ...dei tabloid che condiziona le persone a essere crudeli e trae profitto dalle menzogne e dal...