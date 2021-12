Il dentista con il braccio in silicone fa il giro del mondo: il suo tentativo di evitare il vaccino finisce sul New York Times e sulla Cnn (Di sabato 4 dicembre 2021) L’impresa, si fa per dire, di Guido Russo, il dentista che si è presentato a fare il vaccino con un braccio di silicone – pretendendo, una volta inevitabilmente scoperto dall’infermiera, che facesse finta di nulla – e che per questo è stato denunciato, fa il giro del mondo. E finisce, a raccontare l’Italia nel mondo, sul New York Times e sulla Cnn. «All’inizio mi sono sentita in pena per l’uomo, pensando che avesse una protesi e chiedendomi se in qualche modo l’avessi costretto a darmi il braccio sbagliato», racconta sulla Cnn Filippa Bua, l’infermiera che si è accorta della truffa. «Ma poi ha ammesso di indossare apposta il braccio finto per ... Leggi su open.online (Di sabato 4 dicembre 2021) L’impresa, si fa per dire, di Guido Russo, ilche si è presentato a fare ilcon undi– pretendendo, una volta inevitabilmente scoperto dall’infermiera, che facesse finta di nulla – e che per questo è stato denunciato, fa ildel. E, a raccontare l’Italia nel, sul NewCnn. «All’inizio mi sono sentita in pena per l’uomo, pensando che avesse una protesi e chiedendomi se in qualche modo l’avessi costretto a darmi ilsbagliato», raccontaCnn Filippa Bua, l’infermiera che si è accorta della truffa. «Ma poi ha ammesso di indossare apposta ilfinto per ...

