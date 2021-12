Il cuore non basta: al Maradona Napoli-Atalanta 2-3 (Di domenica 5 dicembre 2021) Napoli-Atalanta 2-3: Al vantaggio atalantino rispondono gli azzurri con Zielinski e Mertens. Rimonta bergamasca con Demiral e Freuler. Gli applausi dello stadio a fine partita Napoli-Atalanta dicono tutto: i ragazzi di Spalletti costretti a giocare senza 5 titolarissimi danno l’anima in campo aggredendo gli avversari e mettendoli spesso in difficoltà. La reazione al vantaggio di Leggi su 2anews (Di domenica 5 dicembre 2021)2-3: Al vantaggio atalantino rispondono gli azzurri con Zielinski e Mertens. Rimonta bergamasca con Demiral e Freuler. Gli applausi dello stadio a fine partitadicono tutto: i ragazzi di Spalletti costretti a giocare senza 5 titolarissimi danno l’anima in campo aggredendo gli avversari e mettendoli spesso in difficoltà. La reazione al vantaggio di

Advertising

Pontifex_it : Nel #VangelodiOggi, Gesù ci esorta a vegliare: a non permettere che il cuore si impigrisca. Non possiamo essere “cr… - lapoelkann_ : Ho saputo che ci ha lasciato poco fa Virgil Abloh, un amico. Non solo un grande creativo, ma una persona che ha riv… - LorenzoColo29 : Ci abbiamo messo il cuore ma non è ancora abbastanza. Non molliamo, serve più cattiveria! ???? #ForzaSPAL - graziecory : ripensando a quando mia mamma ha affermato che per lei i pearl jam fanno “rumore” e non musica, e sento il mio cuore fare *crack* - Only_Leclerc : RT @norrisainz: Non smetterai mai di mancarmi. Non smetterai mai di vivere nel mio cuore. -