Il Commissario Montalbano torna senza Zingaretti? I piani della Rai per il futuro dell’amato personaggio (Di sabato 4 dicembre 2021) Il Commissario Montalbano è uno dei personaggi più iconici ed amati della serialità italiana, capace di tenere i telespettatori incollati al piccolo schermo anche con le sue repliche in onda su Rai1. L’immenso successo del personaggio è da attribuire maggiormente alla penna sapiente del suo ideatore Andrea Camilleri ma anche alla presenza del volto di Luca Zingaretti, attore che ha legato indissolubilmente la sua carriera al personaggio. I ragionamenti sul futuro dei prossimi capitoli dell’opera sembravano dover passare per forza dalla presenza di quest’ultimo, ma le cose sembrano non stare proprio così. Luca Zingaretti potrebbe non vestire più i panni del Commissario ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 4 dicembre 2021) Ilè uno dei personaggi più iconici ed amatiserialità italiana, capace di tenere i telespettatori incollati al piccolo schermo anche con le sue repliche in onda su Rai1. L’immenso successo delè da attribuire maggiormente alla penna sapiente del suo ideatore Andrea Camilleri ma anche alla predel volto di Luca, attore che ha legato indissolubilmente la sua carriera al. I ragionamenti suldei prossimi capitoli dell’opera sembravano dover passare per forza dalla predi quest’ultimo, ma le cose sembrano non stare proprio così. Lucapotrebbe non vestire più i panni del...

Advertising

zazoomblog : Il Commissario Montalbano chiude per sempre? La risposta spiazza tutti - #Commissario #Montalbano #chiude - Giu_ggiola : No, no, no. Non accetto un commissario Montalbano senza Zingaretti. - foggylady : @Cinguetterai Niente sostituti di Montalbano. Promuovete Fazio commissario e trovate il modo di utilizzare Mimì e C… - Darksid84283103 : Piuttosto che cambino nome. Ma il commissario Montalbano senza Zingaretti anche no - SalvoImprevist : @Antonio79B @Cinguetterai La soluzione c'è già. Basta fare Il Giovane Montalbano con Riondino e la regia di Tavarel… -