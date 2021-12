Il Centro Agroalimentare Roma si amplia: sarà il primo mercato in Italia e il terzo in Europa (Di sabato 4 dicembre 2021) Il Centro Agroalimentare Roma amplierà di oltre 200.00? metri quadri la propria superficie particolarmente vocata per l’attività produttiva del nostro Paese, data la presenza di ampie aree agricole, dell’asse ferroviario che collega Roma alle città di Pescara e L’Aquila e della rete viaria della Tiburtina che unisce la Regione Lazio con il resto d’Italia. Il progetto di ampliamento renderà il Centro Agroalimentare Roma il primo mercato in Italia e il terzo d’Europa dopo quello di Barcellona e Parigi. Un’estensione che interessa le aree che confinano con l’attuale comprensorio del CAR e che consentirà di sviluppare un nuovo hub strategico del food ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 4 dicembre 2021) Ilamplierà di oltre 200.00? metri quadri la propria superficie particolarmente vocata per l’attività produttiva del nostro Paese, data la presenza di ampie aree agricole, dell’asse ferroviario che collegaalle città di Pescara e L’Aquila e della rete viaria della Tiburtina che unisce la Regione Lazio con il resto d’. Il progetto dimento renderà ililine ild’dopo quello di Barcellona e Parigi. Un’estensione che interessa le aree che confinano con l’attuale comprensorio del CAR e che consentirà di sviluppare un nuovo hub strategico del food ...

Advertising

CAAB_Bologna : RT @andrea_segre: Circolare: è la direzione presa più di 10 anni fa da #CAAB Centro Agroalimentare Bologna. Un viaggio nella circolarità de… - andrea_segre : Circolare: è la direzione presa più di 10 anni fa da #CAAB Centro Agroalimentare Bologna. Un viaggio nella circolar… - Agricolae1 : Il #Car , #CentroagroalimentareRoma, si amplia e diventa il primo mercato in Italia e il terzo in Europa - MarcoVincenzix : Oggi in Giunta regionale del Lazio è stato presentato un progetto importante per la nostra Regione: l'ampliamento d… - direpuntoit : Il progetto di ampliamento renderà il Centro Agroalimentare Roma il primo mercato in Italia e il terzo d’Europa dop… -