Il caso Alpi Aviation sia una sveglia per l'Ue, dice Bondaz (Fsr) (Di sabato 4 dicembre 2021) Sulla tecnologia e il rapporto con la Cina, l'Unione europea ha bisogno di una svolta in termini di consapevolezza della necessità di agire. E il caso Alpi Aviation può essere un punto di svolta. Ne è convinto Antoine Bondaz, ricercatore della Fondation pour la Recherche Stratégique di Parigi e professore associato a Sciences Po. Il governo Draghi ha puntato i fari del comitato che si occupa di golden power sull'azienda friulana produttrice di droni e con rapporti con il ministro della Difesa che tre anni fa è passata, attraverso una società offshore, nelle mani di due società statuali cinesi con "modalità opache" secondo la Guardia di finanza. Le Fiamme Gialle hanno contestato due violazioni a settembre: della legge 185/1990, che disciplina l'export di armamenti, e del cosiddetto Golden power per violazione ...

