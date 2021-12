Il 13 e 14 dicembre torna Sherbeth, il festival internazionale del gelato artigianale (Di sabato 4 dicembre 2021) Un ritorno alla (quasi) normalità. torna Sherbeth, il festival internazionale del gelato artigianale, anche quest’anno in versione summit. Le date sono 13 e 14 dicembre in una location prestigiosissima: il teatro Massimo di Palermo. Focus del summit 2021 sarà quello di mettere insieme maestri gelatieri provenienti da varie parti d’Italia e dall’estero per discutere delle tematiche che ruotano attorno al il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di sabato 4 dicembre 2021) Un ritorno alla (quasi) normalità., ildel, anche quest’anno in versione summit. Le date sono 13 e 14in una location prestigiosissima: il teatro Massimo di Palermo. Focus del summit 2021 sarà quello di mettere insieme maestri gelatieri provenienti da varie parti d’Italia e dall’estero per discutere delle tematiche che ruotano attorno al il Mattino di Sicilia.

